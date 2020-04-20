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Певица Наргиз почтила память покойного отца архивными семейными фотографиями

Певица Наргиз почтила память покойного отца архивными семейными фотографиями. Она опубликовала серию кадров из далекого прошлого в личном блоге Instagram, со словами: «7 лет… Я так скучаю по тебе, пап».
Певица Наргиз почтила память покойного отца архивными семейными фотографиями

Поклонники поддержали известную исполнительницу в комментариях к трогательному посту. Многие заверили Наргиз, что отец смотрит на ее успехи с небес и гордится своей талантливой дочерью. Как известно, в апреле 2013 года Пулат Морухаев, который был ударником в ансамбле Батыра Закирова, умер из-за тяжелой болезни. Певица очень тяжело переживала смерть самого родного и близкого человека и даже корила себя, будто она была не самым хорошим ребенком.

В 2019 году Наргиз посвятила покойному музыканту песню «Нелюбимая дочь». Несмотря на название, в автобиографическом тексте исполнительница рассказала историю, как юная девушка неправильно относилась к своему отцу, о чем сожалеет, будучи взрослой.

По словам поклонников, запись, опубликованная в личном блоге певицы, сопровождается песней, описывающей горькие чувства утраты всей семьи Пулата Морухаева: «И песня, и фото до глубины души». Сама же Наргиз призналась, что теперь самый большой ее страх - потерять доверие детей и внука, а главное в жизни – здоровье и жизнь.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 21:00

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