«Я отдался на все 100%»: Влад Иванов прокомментировал расставание с Катей Скалон





Внезапное заявление Кати Скалон и Влада Иванова о том, что они приняли решение расстаться, стало шоком для поклонников пары. В отличие от остальных участников проекта, в этом союзе не наблюдалось бурных выяснений отношений и скандалов с нецензурной бранью, наоборот, молодые люди демонстрировали гармонию и взаимопонимание. Однако, в итоге, и их пара не смогла «построить любовь».Говоря о причинах разрыва, более многословным был Влад Иванов. По словам участника «Дома-2», он «отдался на все 100%» отношениям со Скалон, и не считает, что требовал от возлюбленной слишком многого. Молодой человек признался: ему хотелось только «внимания к себе, любви, заботы» и чтобы «был сыт, чист, накормлен». Но это, судя по всему, не устраивало его девушку.Кроме того, Иванов отметил, что от любимых не уходят, а расстаются только тогда, когда между людьми остается только привычка. Таким образом участник телестройки намекнул, что не он был инициатором разрыва отношений. Катя Скалон никак не прокомментировала ситуацию, отметив лишь факт отсутствия причастности к происходящему третьих лиц.