Телеведущий Джереми Кларксон не приедет в РФ из-за коронавируса

Изначально эта поездка была запланирована на текущий месяц, поэтому работу над проектом теперь перенесли на неопределенные сроки. Соведущими Джереми Кларксона должны быть Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд. Пока знаменитости не могут ответить на вопрос, удастся ли им осуществить все задуманное во время съемок программы в России.Ранее работу над новыми выпусками отложили из-за того, что у продюсера Энди Уилмана был диагностирован коронавирус. Сейчас создатели проекта практически закончили монтаж второго эпизода текущего сезона, который стартовал на экранах в конце прошлого года. Тогда команда The Grand Tour посетила Камбоджу и Вьетнам.