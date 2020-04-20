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Елизавета II отменила парад и салюты в честь своего дня рождения из-за коронавируса

Елизавета II отменила парад и салюты в честь своего 94 дня рождения из-за пандемии. По мнению британской королевы, на данный момент о торжестве не может идти и речи, так более 16 тысяч граждан страны умерли от коронавируса.
Елизавета II отменила парад и салюты в честь своего дня рождения из-за коронавируса

Как известно, по традиции день рождения главы Великобритании отмечался в два этапа, и обязательной частью события был парад Troopaing the Colour, а также салюты. Кроме того, королева обязательно организовывала праздник для всех своих подданных. Однако в 2020 году Елизавета II приняла решение отказаться от обязательной церемонии, которая оставалась неизменной 68 лет.

Завтра, 21 апреля, именинница намерена отметить особый день в кругу своей семьи по видео-связи. Журналистам удалось узнать, что все подробности онлайн-встречи останутся в тайне. В то же время, 98-летний супруг британской королевы сможет поздравить ее лично, так как находиться вместе с возлюбленной в самоизоляции.

Согласно официальным данным, за все время пандемии в Великобритании зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения и 16 тысяч смертей из-за коронавируса.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:37

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