Елизавета II отменила парад и салюты в честь своего дня рождения из-за коронавируса
Елизавета II отменила парад и салюты в честь своего 94 дня рождения из-за пандемии. По мнению британской королевы, на данный момент о торжестве не может идти и речи, так более 16 тысяч граждан страны умерли от коронавируса.
Как известно, по традиции день рождения главы Великобритании отмечался в два этапа, и обязательной частью события был парад Troopaing the Colour, а также салюты. Кроме того, королева обязательно организовывала праздник для всех своих подданных. Однако в 2020 году Елизавета II приняла решение отказаться от обязательной церемонии, которая оставалась неизменной 68 лет.
Завтра, 21 апреля, именинница намерена отметить особый день в кругу своей семьи по видео-связи. Журналистам удалось узнать, что все подробности онлайн-встречи останутся в тайне. В то же время, 98-летний супруг британской королевы сможет поздравить ее лично, так как находиться вместе с возлюбленной в самоизоляции.
Согласно официальным данным, за все время пандемии в Великобритании зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения и 16 тысяч смертей из-за коронавируса.
Как известно, по традиции день рождения главы Великобритании отмечался в два этапа, и обязательной частью события был парад Troopaing the Colour, а также салюты. Кроме того, королева обязательно организовывала праздник для всех своих подданных. Однако в 2020 году Елизавета II приняла решение отказаться от обязательной церемонии, которая оставалась неизменной 68 лет.
Завтра, 21 апреля, именинница намерена отметить особый день в кругу своей семьи по видео-связи. Журналистам удалось узнать, что все подробности онлайн-встречи останутся в тайне. В то же время, 98-летний супруг британской королевы сможет поздравить ее лично, так как находиться вместе с возлюбленной в самоизоляции.
Согласно официальным данным, за все время пандемии в Великобритании зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения и 16 тысяч смертей из-за коронавируса.
В мире
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:37