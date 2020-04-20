"Все страшное позади": Певица Надежда Бабкина продолжает бороться с пневмонией

«Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась. С каждым днем набирается сил и восстанавливается», - сообщил он.





На данный момент Надежде Бабкиной поставили диагноз - обширная двусторонняя пневмония. Для улучшения процесса терапии врачи были вынуждены ввести знаменитость в состояние искусственной комы, из которой она вышла 14 апреля. Сейчас медики отмечают, певица хорошо себя чувствует, состояние стабильное. По словам исполнительного директора театра «Русская песня» Антона Собянина, артистка находится в больнице. Он сообщил, что Бабкина проходит поэтапное лечение.Супруг певицы Евгений Гор рассказал поклонникам, что с артисткой всё хорошо.Выяснился вопрос по поводу дальнейшей судьбы передачи «Модный приговор». Выпуски будут выходить согласно графику, поскольку имеется большой запас отснятого материала до тех пор, пока ведущая программы не выздоровеет полностью.