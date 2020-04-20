«Не готова спать на кухне»: Юлия Ефременкова рассказала о причинах ухода с поста ведущей «Дом-2»
Юлия Ефременкова рассказала о причинах ухода с поста ведущей «Дома-2». По словам экс-участницы проекта, она «не готова спать на кухне» и «находиться на жаре без гримерки».
Помимо этого, девушка призналась, что на Сейшелах сейчас карантин и введены жесткие меры в отношении передвижения по острову. Так после семи вечера пойти куда-нибудь за пределы периметра не представляется возможным.
Это, и еще ряд трудностей, с которыми Ефременковой пришлось столкнуться, исполняя роль ведущей «Дома-2», стали причиной ее ухода с телестройки. При этом личная жизнь экс-участницы проекта к данным событиям не имеет отношения. Поклонники передачи считали причиной разлад в отношениях с Мондезиром Свет-Амуром. Новые публикации звезды в Instagram дали фанатам понять, что у нее с бойфрендом все в порядке.
Юлия Ефременкова также сообщила поклонникам «Дома-2», что решение об увольнении далось ей нелегко и было принято далеко не сразу. Сначала ведущая взяла отпуск, чтобы обдумать свои дальнейшие действия, но после выхода из него осознала: формат работы ее не устраивает. После этого звезда телепроекта ушла с занимаемого поста.
Помимо этого, девушка призналась, что на Сейшелах сейчас карантин и введены жесткие меры в отношении передвижения по острову. Так после семи вечера пойти куда-нибудь за пределы периметра не представляется возможным.
Это, и еще ряд трудностей, с которыми Ефременковой пришлось столкнуться, исполняя роль ведущей «Дома-2», стали причиной ее ухода с телестройки. При этом личная жизнь экс-участницы проекта к данным событиям не имеет отношения. Поклонники передачи считали причиной разлад в отношениях с Мондезиром Свет-Амуром. Новые публикации звезды в Instagram дали фанатам понять, что у нее с бойфрендом все в порядке.
Юлия Ефременкова также сообщила поклонникам «Дома-2», что решение об увольнении далось ей нелегко и было принято далеко не сразу. Сначала ведущая взяла отпуск, чтобы обдумать свои дальнейшие действия, но после выхода из него осознала: формат работы ее не устраивает. После этого звезда телепроекта ушла с занимаемого поста.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:17