«Не готова спать на кухне»: Юлия Ефременкова рассказала о причинах ухода с поста ведущей «Дом-2»

Помимо этого, девушка призналась, что на Сейшелах сейчас карантин и введены жесткие меры в отношении передвижения по острову. Так после семи вечера пойти куда-нибудь за пределы периметра не представляется возможным.Это, и еще ряд трудностей, с которыми Ефременковой пришлось столкнуться, исполняя роль ведущей «Дома-2», стали причиной ее ухода с телестройки. При этом личная жизнь экс-участницы проекта к данным событиям не имеет отношения. Поклонники передачи считали причиной разлад в отношениях с Мондезиром Свет-Амуром. Новые публикации звезды в Instagram дали фанатам понять, что у нее с бойфрендом все в порядке.Юлия Ефременкова также сообщила поклонникам «Дома-2», что решение об увольнении далось ей нелегко и было принято далеко не сразу. Сначала ведущая взяла отпуск, чтобы обдумать свои дальнейшие действия, но после выхода из него осознала: формат работы ее не устраивает. После этого звезда телепроекта ушла с занимаемого поста.