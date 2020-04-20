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Замглавы Россельхознадзора Савенков: «Кошки оказались особенно восприимчивыми к коронавирусу»

По словам замглавы Россельхознадзора Константина Савенкова, к коронавирусу оказались особенно восприимчивы кошки. Ветеринар отметил, что собаки менее подвержены заражению COVID-19.

Замглавы Россельхознадзора Савенков: «Кошки оказались особенно восприимчивыми к коронавирусу»


Коронавирусная инфекция от кошки к кошке передается легко, но также домашние животные могут заразиться при тесном контакте с больным человеком. Согласно данным ВОЗ, несколько кошек, собак и даже тигр были инфицированы после общения с людьми. Эти случаи зафиксировали в США, Бельгии и Гонконге. Пока речи о том, что домашние питомцы могут заразить своих хозяев, не идет. Поэтому ветеринары предупреждают, что владельцам животных необходимо придерживаться простых правил гигиены. После выгула собаки или кошки на улице, необходимо не только вымыть свои руки, но и лапы животного.

Константин Савенков рассказал, что в РФ планируют выпустить около 10 тысяч тест-систем для диагностирования коронавируса у питомцев. В Роспотребнадзоре сообщили, что будут проводиться исследования биологического материала животных.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:24

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