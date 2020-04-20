«Так даже лучше»: Дарья Пынзарь сняла наращенные волосы и поздравила поклонников с Пасхой

В записи на личной странице в социальной сети популярная телеведущая пожелала всем только самого главного – здоровья, однако ее саму недоброжелатели неоднократно упрекали за образ жизни. Как известно, Дарья Пынзарь делала многочисленные инъекции и решалась даже на хирургические вмешательства для усовершенствования себя, из-за чего регулярно сталкивается с осуждением в обществе до сих пор. Несмотря на недавние оскорбления, под последним постом поклонники оставили сотни комментариев с комплиментами о натуральной красоте блогера. По мнению подписчиков, без наращенных волос она выглядит гораздо лучше и моложе "на 10 лет".Кроме того, некоторые отметили, что естественность сейчас в тренде и каждый должен быть таким, какой он есть от природы. В то же время Дарья Пынзарь не согласилась с таким высказыванием и отметила свое безразличие к модным веяниям, из-за чего фолловеры решили, будто экс-участница «Дом-2» снова вернется к привычному образу как только закончиться карантин.