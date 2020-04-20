"Мы заботились друг о друге": Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон рассказали о борьбе с COVID-19
Актер Том Хэнкс рассказал, как у него и супруги Риты Уилсон получилось выздороветь после перенесённого COVID-19. Супружеская пара столкнулась с массой трудностей, однако у звезд получилось со всем справиться и сдать кровь для изобретения вакцины.
Том Хэнкс сообщил, заражение произошло в Австралии. В результате этого он ощутил слабость и сильную боль по всему телу, которая мешала выполнять физическую нагрузку. Его супруга Рита Уилсон чувствовала себя ещё хуже: у нее повысилась температура и пропал вкус и обоняние. «Ее очень тошнило, до такой степени, что приходилось передвигаться ползком от кровати в другой угол комнаты», - сообщил Хэнкс.
Уилсон сообщила, что принимала назначенные ей лекарства от малярии и хлорохин, тестируемый на данный момент в качестве возможного средства от коронавирусной инфекции. Жена знаменитости отмечает: неизвестно, справились ли препараты с заболеванием, или произошел спад пика болезни. Тем не менее она ощутила побочные эффекты. «У меня не было возможности передвигаться, поскольку мышцы слишком ослабли. Любое движение вызывало дискомфорт, не было желания, чтобы кто-то касался меня. А затем наступила лихорадка и озноб», — сообщила Уилсон. Супруги смогли побороть недуг, добрались до Лос-Анджелеса и сдали кровь для изобретения вакцины для борьбы с коронавирусом. «Нам приходилось заботиться друг о друге. Хорошо, что мы были вместе», — подытожила супруга Тома Хэнкса.
Том Хэнкс сообщил, заражение произошло в Австралии. В результате этого он ощутил слабость и сильную боль по всему телу, которая мешала выполнять физическую нагрузку. Его супруга Рита Уилсон чувствовала себя ещё хуже: у нее повысилась температура и пропал вкус и обоняние. «Ее очень тошнило, до такой степени, что приходилось передвигаться ползком от кровати в другой угол комнаты», - сообщил Хэнкс.
Уилсон сообщила, что принимала назначенные ей лекарства от малярии и хлорохин, тестируемый на данный момент в качестве возможного средства от коронавирусной инфекции. Жена знаменитости отмечает: неизвестно, справились ли препараты с заболеванием, или произошел спад пика болезни. Тем не менее она ощутила побочные эффекты. «У меня не было возможности передвигаться, поскольку мышцы слишком ослабли. Любое движение вызывало дискомфорт, не было желания, чтобы кто-то касался меня. А затем наступила лихорадка и озноб», — сообщила Уилсон. Супруги смогли побороть недуг, добрались до Лос-Анджелеса и сдали кровь для изобретения вакцины для борьбы с коронавирусом. «Нам приходилось заботиться друг о друге. Хорошо, что мы были вместе», — подытожила супруга Тома Хэнкса.
Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:11