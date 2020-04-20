"Мы заботились друг о друге": Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон рассказали о борьбе с COVID-19





Том Хэнкс сообщил, заражение произошло в Австралии. В результате этого он ощутил слабость и сильную боль по всему телу, которая мешала выполнять физическую нагрузку. Его супруга Рита Уилсон чувствовала себя ещё хуже: у нее повысилась температура и пропал вкус и обоняние., - сообщил Хэнкс.Уилсон сообщила, что принимала назначенные ей лекарства от малярии и хлорохин, тестируемый на данный момент в качестве возможного средства от коронавирусной инфекции. Жена знаменитости отмечает: неизвестно, справились ли препараты с заболеванием, или произошел спад пика болезни. Тем не менее она ощутила побочные эффекты., — сообщила Уилсон. Супруги смогли побороть недуг, добрались до Лос-Анджелеса и сдали кровь для изобретения вакцины для борьбы с коронавирусом., — подытожила супруга Тома Хэнкса.