Археологи обнаружили 3300-летнюю фигурку ханаанского бога в городе Давида Хирбет аль-Раи





Статуэтка Баала – семитского божества – отлита из бронзы, и представляет собой изваяние бога, готовящегося к атаке. Подобные образы были характерны для Финикии и Ханаана, где его почитали, как владыку неба и плодородия, а также ответственного за военное ремесло. Помимо этого артефакта археологи также обнаружили и ряд других, среди которых глиняная посуда, печати, масляные лампы, сосуды для хранения вина и изображение теленка.Как отмечают ученые, некоторые находки, а также исторические факты наводят их на мысль, что Хирбет аль-Раи не что иное, как описанный в Библии город Циклаг. В него, по преданию, бежал Давид, спасаясь от преследования царя Саула. Филистимляне разрешили будущему властителю народа Израиля обосноваться в их селении, а позже и вовсе передали город во владение.В подтверждение тому факту, что Циклаг является историческим местом, археологи приводят и то, что библейский населенный пункт пострадал от пожара, устроенного напавшими на местных жителей амалекитянами. Это подтверждается обнаруженными в Хирбет аль-Раи следами сильного огня, который обжег кирпичи построек и глиняные сосуды.