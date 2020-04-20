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Максим Фадеев переоборудует свою мебельную фабрику под выпуск мебели медицинского назначения

Многие поклонники даже не подозревали о том, что у Максима Фадеева есть тайный бизнес. О собственной мебельной фабрике продюсер рассказал на фоне распространения коронавируса в мире.

Максим Фадеев переоборудует свою мебельную фабрику под выпуск мебели медицинского назначения


Максим Фадеев заявил, что он намерен переоборудовать свое предприятие под выпуск мебели медицинского назначения. По словам музыканта, он поможет всем больницам в РФ, которые в период пандемии имеют острую необходимость в дополнительных койках и других предметах интерьера. Речь идет об изготовлении ста кроватей и необходимой мебели.

Музыкальный продюсер отметил, что его желание на добровольной основе, поэтому он не возьмет денег за товар, который будет отправлен в российские больницы. Собственное производство Максим Фадеев никогда не афишировал, но сейчас пришел такой момент, когда нужно помогать и отдавать во благо. Артист считает, что если у него есть такая возможность, то он не имеет права ею не воспользоваться.

Недавно Максим Фадеев презентовал свой совместный клип с певицей Валерией на песню «До предела». По его словам, эта композиция отражает настроение людей на самоизоляции. Создавался клип в условиях карантина, а продюсера операторы снимали через окна, даже не заходя в его дом.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:54

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