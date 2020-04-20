Немецкие археологи нашли древнюю ритуальную инструкцию по проведению Пасхи в Израиле





Исследователи Отто Рубенсон и Фридрих Цукер датировали найденное письмо пятым веком до нашей эры. Большая его часть была разрушена в течении нескольких тысяч лет, потому, на момент обнаружения его длина составила чуть более 11 сантиметров, а ширина – 23. В то же время ученым удалось прочитать записанный текст на арамейском языке, который буквально похож на инструкцию ритуалов празднования мацы.Согласно письму, каждый еврей должен был отсчитать 14 дней в Нисане и после захода солнца на 15 день приступить к соблюдению праздника пресных лепешек. Все время до 21 дня месяца было запрещено работать и употреблять любую заквашенную пищу, потому даже хлеб из пшеничных зерен должен был быть пресным (только из муки и воды).Как известно, археологи до сих пор не могут найти достоверные истоки древнееврейского праздника. Некоторые ритуалы, дошедшие до сегодняшнего времени, неразрывно связаны с язычеством и поклонению богам плодородия, однако в определенный период верующие связали его с Воскресением Христовым, который теперь отмечают христиане во всем мире, как Пасху.