АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Немецкие археологи нашли древнюю ритуальную инструкцию по проведению Пасхи в Израиле

Немецкие археологи нашли в Израиле ритуальную инструкцию по проведению Пасхи тысячелетней давности. Как выяснилось, древняя запись была адресована еврейскому лидеру Элефантины, а также иудейским воинам.
Немецкие археологи нашли древнюю ритуальную инструкцию по проведению Пасхи в Израиле

Исследователи Отто Рубенсон и Фридрих Цукер датировали найденное письмо пятым веком до нашей эры. Большая его часть была разрушена в течении нескольких тысяч лет, потому, на момент обнаружения его длина составила чуть более 11 сантиметров, а ширина – 23. В то же время ученым удалось прочитать записанный текст на арамейском языке, который буквально похож на инструкцию ритуалов празднования мацы.

Согласно письму, каждый еврей должен был отсчитать 14 дней в Нисане и после захода солнца на 15 день приступить к соблюдению праздника пресных лепешек. Все время до 21 дня месяца было запрещено работать и употреблять любую заквашенную пищу, потому даже хлеб из пшеничных зерен должен был быть пресным (только из муки и воды).

Как известно, археологи до сих пор не могут найти достоверные истоки древнееврейского праздника. Некоторые ритуалы, дошедшие до сегодняшнего времени, неразрывно связаны с язычеством и поклонению богам плодородия, однако в определенный период верующие связали его с Воскресением Христовым, который теперь отмечают христиане во всем мире, как Пасху.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущий Джереми Кларксон не приедет в РФ из-за…
«Что ваши дети делают в Instagram?»: Седокова раскритиковала обвиняющих ее в «дурном примере»…
«Я отдался на все 100%»: Влад Иванов прокомментировал расставание с Катей…
Елизавета II отменила парад и салюты в честь своего дня рождения из-за…
"Все страшное позади": Певица Надежда Бабкина продолжает бороться с…
Замглавы Россельхознадзора Савенков: «Кошки оказались особенно восприимчивыми к…
«Не готова спать на кухне»: Юлия Ефременкова рассказала о причинах ухода с поста ведущей…
"Мы заботились друг о друге": Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон рассказали о борьбе с…
«Так даже лучше»: Дарья Пынзарь сняла наращенные волосы и поздравила поклонников с…
Археологи обнаружили 3300-летнюю фигурку ханаанского бога в городе Давида Хирбет…
Максим Фадеев переоборудует свою мебельную фабрику под выпуск мебели медицинского…
Эксперты перечислили признаки того, что автомобиль нуждается в серьезном…
"Ради любви к нему носила хиджаб": Звезда шоу «Дом 2» Селена Майер рассказала об отношениях с…
Немецкие археологи нашли древнюю ритуальную инструкцию по проведению Пасхи в…
Актер Евгений Морозов после съемок "Лондонграда" бросил семью и ушел к новой…
Дмитрий Соколов показал поклонникам супругу Ксению Ли и троих…
Ученые: Собаки не дружат с кошками из-за различий в инстинктивных взаимоотношениях внутри…
Певица Азиза не смогла стать матерью из-за проклятия…
Эксперты рассказали, из-за каких продуктов человек может заразиться пищевыми…
Разбитый инсультом Николай Носков отпраздновал Пасху вместе с…
Реаниматолог Алексей Бородкин: "При сильном кашле и температуре свыше 38,5 нужно вызывать…
Мария Шукшина поздравила внука Марка от Фрейи Зильбер с…
«У них нет высокой заболеваемости»: Профессор Филатов предложил открыть садики и…
Звезда шоу «Дом 2» Аня Левченко отменила свадьбу с…
Флагманский смартфон Nokia 9.3 PureView могут оснастить подэкранной…
Рудаков угрожает Моргенштерну физической расправой из-за…
Учёные назвали новый вид гадюк в честь злого волшебника Салазара Слизерина из "Гарри…
На российском рынке появился обновленный Nokia…
Просмотреть все новости