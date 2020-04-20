"Ради любви к нему носила хиджаб": Звезда шоу «Дом 2» Селена Майер рассказала об отношениях с мужчиной-кавказцем
Участница шоу «Дом 2» Селена Майер в своём аккаунте в Instagram в режиме Stories раскрыла секрет прошлых отношений. Оказывается, до проекта девушка встречалась с мужчиной кавказской национальности и носила хиджаб.
Селена Майер рассказала, что в Сети появилась фотография, где на ней можно увидеть хиджаб. Данный наряд девушка носила по просьбе своего возлюбленного, который был мусульманином и чествовал традиции своего народа. С мужчиной она встречалась 4,5 года, однако его родственники были против их союза и паре пришлось расстаться, поскольку избранник Майер выбрал семью.
На проекте участница «Дома 2» является обладательницей неоднозначной репутации. По словам звезды, она пришла охотиться на «самцов». Её также знают как максимально раскрепощённую девушку без комплексов.
Селена Майер рассказала, что в Сети появилась фотография, где на ней можно увидеть хиджаб. Данный наряд девушка носила по просьбе своего возлюбленного, который был мусульманином и чествовал традиции своего народа. С мужчиной она встречалась 4,5 года, однако его родственники были против их союза и паре пришлось расстаться, поскольку избранник Майер выбрал семью.
На проекте участница «Дома 2» является обладательницей неоднозначной репутации. По словам звезды, она пришла охотиться на «самцов». Её также знают как максимально раскрепощённую девушку без комплексов.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:39