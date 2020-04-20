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Актер Евгений Морозов после съемок "Лондонграда" бросил семью и ушел к новой возлюбленной

Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" Евгений Морозов изменял бывшей жене на съемках "Лондонграда". После окончания работы над картиной актер бросил семью и ушел к новой возлюбленной.
Актер Евгений Морозов после съемок "Лондонграда" бросил семью и ушел к новой возлюбленной

Ею стала коллега артиста по сцене Маруся Зыкова. Как признался сам Морозов, он моментально влюбился в актрису и не смог противостоять чувствам. В итоге отношения, начавшиеся на съемочной площадке, перекочевали в реальную жизнь. Спустя пару месяцев после завершения работы над "Лондонградом" мужчина ушел от законной супруги и съехался с новой возлюбленной.

О случившемся Евгений Морозов не жалеет и считает, что теперь в полной мере наслаждается семейными отношениями. Актер быстро наладил контакт с дочерью Зыковой от предыдущих отношений, а саму возлюбленную теперь считает своим "талисманом". Дело в том, что после начала романа с коллегой артист начал стремительно подниматься по карьерной лестнице. Одно за другим стали поступать предложения с хорошими ролями, и даже сбылась давняя мечта знаменитости - знакомство с Чулпан Хаматовой. Вместе с ней актеру посчастливилось сыграть в нашумевшем сериале "Зулейха открывает глаза", что также позитивно сказалось на его популярности.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:25

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