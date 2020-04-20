Ученые: Собаки не дружат с кошками из-за различий в инстинктивных взаимоотношениях внутри стаи
Британским ученым из Оксфордского университета удалось найти ответ на вопрос, почему собаки не дружат с кошками. В результате длительного мониторинга поведения различных видов обеих групп животных выяснилось, что главное различие заключается в инстинктивных взаимоотношениях внутри стаи.
По словам исследователей, собаки не придерживаются линейного подчинения или иерархии, в отличие от кошек, которые не только доминируют, но и практически не контактируют друг с другом. Кроме того, они стараются максимально избегать взаимодействия с представителями других видов и могут дружить только с теми, с кем выросли в одних условиях.
Также ученые сообщили, что у первой и у второй группы животных преобладают хищные инстинкты. Учитывая физические возможности, собаки чувствуют свое преимущество перед кошками, потому рассматривают их в качестве потенциальных жертв.
Исследователи убеждены, так как в условиях города среди стай выживают сильнейшие, у кошек сформировалась определенная форма поведения и при первой же возможности они стараются избежать встречи с опасными хищниками.
По словам исследователей, собаки не придерживаются линейного подчинения или иерархии, в отличие от кошек, которые не только доминируют, но и практически не контактируют друг с другом. Кроме того, они стараются максимально избегать взаимодействия с представителями других видов и могут дружить только с теми, с кем выросли в одних условиях.
Также ученые сообщили, что у первой и у второй группы животных преобладают хищные инстинкты. Учитывая физические возможности, собаки чувствуют свое преимущество перед кошками, потому рассматривают их в качестве потенциальных жертв.
Исследователи убеждены, так как в условиях города среди стай выживают сильнейшие, у кошек сформировалась определенная форма поведения и при первой же возможности они стараются избежать встречи с опасными хищниками.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:11