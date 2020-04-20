Дмитрий Соколов показал поклонникам супругу Ксению Ли и троих детей

Дмитрий Соколов и Ксения Ли, которая является гражданкой Казахстана, поженились в 2011 году. До этого их романтические отношения длились 5 лет. Ранее супруга знаменитости выступала в команде КВН «Ирина Михайловна». В октябре 2012 года Ксения Ли родила юмористу дочь Марию, Иван появился на свет в 2015 году, а в мае 2017 года супруга подарила артисту дочку Софию.В своём обращении наследнику звёздный отец пожелал ему здоровья и отметил, что мальчик всегда может рассчитывать на свою большую семью. Семейство очень счастливо вместе. Стоит отметить, что Дмитрий Соколов является многодетным отцом. У него есть пятеро детей. В первом браке супруга Наталья родила ему сына Александра и дочь Анну. С ней деятель шоу-бизнеса познакомился во времена студенческой молодости, однако у них не получилось создать крепкую семью.