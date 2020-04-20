Эксперты рассказали, из-за каких продуктов человек может заразиться пищевыми паразитами





Продукты, находящиеся в группе риска, лучше всего прожарить, пропарить или запечь. Однако есть любители непрожаренных тартаров и стейков, поэтому им важно приобретать мясо только в проверенных местах, которые оснащены санитарной лабораторией. Что касается мяса птицы, то, кроме пищевых паразитов, оно может содержать сальмонеллез. Поэтому эксперты советуют проводить полноценную тепловую обработку. Гельминты можно подхватить, полакомившись мясом дичи, поэтому блюда из дикого кабана или лося не рекомендуется есть с кровью.Для организма человека опасным является употребление сырой рыбы. Если поддать ее заморозке, то продукт полностью очиститься от паразитов, так как они не выносят низкого температурного режима. В раках содержатся гельминты, которые способны поразить мышцы, легкие и мозг. Поэтому данный деликатес обязательно должен пройти полную термическую обработку.У пациентов могут диагностировать заболевание геогельминтоз, которое характеризируется наличием личинок паразитов на растительных продуктах. В организм они попадают вместе с немытыми фруктами, листьями салата или овощами. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо тщательно под проточной водой мыть продукты.