Певица Азиза не смогла стать матерью из-за проклятия бабушки

Об этом популярной эстрадной исполнительнице стало известно уже после того, как личная жизнь двух ее сестер не сложилась, да и сама артистка никак не могла обрести семейное счастье. Тогда родители Азизы рассказали ей о проклятии, наложенном на семью матерью ее отца.Бабушка знаменитости настолько невзлюбила избранницу своего сына, что всячески пыталась разлучить его с девушкой. Когда же все ее уловки не принесли должного результата, женщина решила обратиться к местному колдуну. Он, по ее просьбе, наслал порчу на невестку и ее детей. В итоге первые пять лет супружеской жизни отец и мать Азизы не могли зачать ребенка.После же молитвы молодой пары были услышаны и на свет появились три девочки. Однако, как оказалось впоследствии, действие порчи распространилось и на них. Одна из сестер Азизы вышла замуж и развелась всего спустя два месяца, оставшись матерью-одиночкой, вторая прожила с супругом немного дольше, но ее брак также скоро распался.Сама певица ни разу не была в роли невесты и так и не смогла стать матерью. Однажды, когда артистке все-таки удалось забеременеть, к ней во сне пришла бабушка, проклявшая ее род. После этого сновидения у знаменитости случился выкидыш.В жизни Азизы еще не раз случалось видеть мать отца во снах, и каждый раз это предвещало приход какой-либо беды. При этом певица отмечает, что образ бабушки всегда один и тот же: она выглядит грустной и злой. Это, по мнению заезды эстрады, значит только одно: на том свете ей плохо из-за совершенного при жизни греха в отношении своей семьи.