Разбитый инсультом Николай Носков отпраздновал Пасху вместе с внучками

В своей записи выдающийся музыкант поздравил поклонников с Воскресением Христовым и пожелал мира, благополучия и главное – здоровья. Как известно, в марте 2017 года пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон» попал в больницу в тяжелом состоянии. После обследования врачи впервые диагностировали у него инсульт. Через год музыкант повторно был госпитализирован с тем же диагнозом, однако Николай Носков очень быстро пошел на поправку и уже через месяц после случившегося вновь появился на ТВ.Поклонники оставили более двухсот комментариев под поздравлением кумира и написали множество теплых слов. Кроме того, многие пользователи Сети выразили восхищение силой духа Николая Носкова, поскольку он неоднократно боролся за свою жизнь.Примечательно, что российский композитор в недавнем интервью высказал особую благодарность за поддержку в период восстановления своей любимой супруге Марине. По его словам, на данный момент он чувствует себя гораздо лучше и может намного больше двигаться.