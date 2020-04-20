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Разбитый инсультом Николай Носков отпраздновал Пасху вместе с внучками

Разбитый инсультом Николай Носков отпраздновал Пасху в семейном кругу. Российский музыкант и композитор опубликовал в личном блоге Instagram фотографию, на которой запечатлен вместе с маленькими внучками.

В своей записи выдающийся музыкант поздравил поклонников с Воскресением Христовым и пожелал мира, благополучия и главное – здоровья. Как известно, в марте 2017 года пятикратный обладатель музыкальной премии «Золотой граммофон» попал в больницу в тяжелом состоянии. После обследования врачи впервые диагностировали у него инсульт. Через год музыкант повторно был госпитализирован с тем же диагнозом, однако Николай Носков очень быстро пошел на поправку и уже через месяц после случившегося вновь появился на ТВ.

Поклонники оставили более двухсот комментариев под поздравлением кумира и написали множество теплых слов. Кроме того, многие пользователи Сети выразили восхищение силой духа Николая Носкова, поскольку он неоднократно боролся за свою жизнь.

Примечательно, что российский композитор в недавнем интервью высказал особую благодарность за поддержку в период восстановления своей любимой супруге Марине. По его словам, на данный момент он чувствует себя гораздо лучше и может намного больше двигаться.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:55

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