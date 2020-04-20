Реаниматолог Алексей Бородкин: "При сильном кашле и температуре свыше 38,5 нужно вызывать скорую"

«Если человек инфицирован, то при вдыхании воздуха полной грудью возникают неприятные ощущения, он начинает очень много кашлять, у него ощущается головокружение, то есть организм даёт знать, что происходят какие-то сбои в его работе», - сообщил анестезиолог-реаниматолог.





Алексей Бородкин отметил, неотложную помощь необходимо вызвать, если во время кашля человек чувствует нехватку воздуха, ощущает слабость, у больного рябит в глазах, возникает головная боль или покалывание в спине. Медик рассказал, как дома можно выявить проблемы с дыханием.Согласно его утверждению, для проверки также можно задержать дыхание на 10–15 секунд, и если не хочется сразу покашлять или не возникают негативные ощущения, то все в полном порядке. Об этом сообщает «360tv.ru».