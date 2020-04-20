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Мария Шукшина поздравила внука Марка от Фрейи Зильбер с двухлетием

Сегодня внуку Марии Шукшиной Марку исполняется два года. Актриса поздравила наследника Фрейи Зильбер и своего сына Макара с днем рождения и показала фото с домашнего празднования.

Мария Шукшина поздравила внука Марка от Фрейи Зильбер с двухлетием


На данный момент Марк проживает с отцом и бабушкой. Мальчик появился на свет в результате романа Макара Касаткина и Фрейи Зильбер весной 2018 года. После того, как их отношения закончились, мать Марка посещала различные телеканалы и говорила о том, что знаменитая семья не хочет признавать ребенка. Недавно это прекратилось, а Фрейя Зильбер отдала малыша на воспитание Шукшиной.

В день рождения внука актриса организовала для него торт и свечи, которые он с интересом задул. Мария Шукшина написала, что хочет, чтобы Марк вырос сильным и стойким мальчиком. Также знаменитая бабушка пожелала внуку зарабатывать только собственным трудом, «не продавая святое за 30 серебренников». Ведь, как отметила дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, «слова совесть, честь и достоинство» не являются «пустым звуком».

В комментариях подписчики Марии Шукшиной присоединились к поздравлениям маленького именинника. Многие пожелали Марку счастья и всего самого доброго в жизни.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:44

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