«У них нет высокой заболеваемости»: Профессор Филатов предложил открыть садики и школы





Кроме того, вирус, распространяясь среди подобного контингента, со временем утратит свою вирулентность. SARS-CoV-2, по словам профессора Филатова, уже сейчас имеет не ту степень способности вызывать заболевание или гибель организма, которая была зафиксирована при его появлении. Об этом ученый сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Замдиректора НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова отметил, что дети, посещающие садики и школы, защищены природным иммунитетом, и осложнения от коронавируса им не страшны. При этом «циркуляция вируса» среди них может быть даже полезна, так как снизит его вирулентность естественным образом.Еще один из присутствующих на встрече с президентом, член-корреспондент РАН Александр Чучалин, заявил, что для сведения к минимуму последствий пандемии COVID-19 понадобится определенный временной промежуток. Его продолжительность, по словам ученого, составит не менее трех-четырех недель.