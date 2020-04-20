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«У них нет высокой заболеваемости»: Профессор Филатов предложил открыть садики и школы

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова профессор Николай Филатов считает целесообразным открыть ранее закрытые на карантин садики и школы. По мнению члена-корреспондента РАН, «у них нет высокой заболеваемости», поэтому такая мера оправдана.

Кроме того, вирус, распространяясь среди подобного контингента, со временем утратит свою вирулентность. SARS-CoV-2, по словам профессора Филатова, уже сейчас имеет не ту степень способности вызывать заболевание или гибель организма, которая была зафиксирована при его появлении. Об этом ученый сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Замдиректора НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова отметил, что дети, посещающие садики и школы, защищены природным иммунитетом, и осложнения от коронавируса им не страшны. При этом «циркуляция вируса» среди них может быть даже полезна, так как снизит его вирулентность естественным образом.

Еще один из присутствующих на встрече с президентом, член-корреспондент РАН Александр Чучалин, заявил, что для сведения к минимуму последствий пандемии COVID-19 понадобится определенный временной промежуток. Его продолжительность, по словам ученого, составит не менее трех-четырех недель.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:37

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