Звезда шоу «Дом 2» Аня Левченко отменила свадьбу с Блюменкранцем





В течении 4 месяцев Валера Блюменкранц ухаживал за Анной Левченко. Он утверждал, что всегда будет рядом и не променяет её на встречи с друзьями. Однако для девушки этого было мало.Приезд мамы модели побудил её избранника решиться на ответственный шаг и сделать любимой предложение. Стоит отметить, Блюменкранц является единственным избранником девушки, которого она представила родительнице. Однако недавно участница сообщила поклонникам, что решила разойтись со своим возлюбленным.Как оказалось, Блюменкранц оставил Левченко одну и ушел за Периметр с Денисом Новиковым. Теперь девушка терзается сомнениями, что из-за большого количества алкоголя он мог ей изменить.