Звезда шоу «Дом 2» Аня Левченко отменила свадьбу с Блюменкранцем
Участники шоу «Дом 2» Аня Левченко и Валера Блюменкранц решили расстаться. Модель сообщила, что избранник променял её на вечеринки и развлечения.
В течении 4 месяцев Валера Блюменкранц ухаживал за Анной Левченко. Он утверждал, что всегда будет рядом и не променяет её на встречи с друзьями. Однако для девушки этого было мало. «Меня тревожат прошлые отношения, которые он строил на проекте. К сожалению, я была свидетельницей того, как всё происходило. Опасность также заключается, что наши отношения могут надоесть и он захочет изменить мне. Я постоянно об этом думаю, поскольку некоторые мужчины не способны это контролировать», - сообщила Левченко.
Приезд мамы модели побудил её избранника решиться на ответственный шаг и сделать любимой предложение. Стоит отметить, Блюменкранц является единственным избранником девушки, которого она представила родительнице. Однако недавно участница сообщила поклонникам, что решила разойтись со своим возлюбленным. «Свадьба не состоится! Вы были правы, у человека на первом месте стоят вечеринки и развлечения, а не я», — отметила звезда шоу «Дом 2». Как оказалось, Блюменкранц оставил Левченко одну и ушел за Периметр с Денисом Новиковым. Теперь девушка терзается сомнениями, что из-за большого количества алкоголя он мог ей изменить.
В течении 4 месяцев Валера Блюменкранц ухаживал за Анной Левченко. Он утверждал, что всегда будет рядом и не променяет её на встречи с друзьями. Однако для девушки этого было мало. «Меня тревожат прошлые отношения, которые он строил на проекте. К сожалению, я была свидетельницей того, как всё происходило. Опасность также заключается, что наши отношения могут надоесть и он захочет изменить мне. Я постоянно об этом думаю, поскольку некоторые мужчины не способны это контролировать», - сообщила Левченко.
Приезд мамы модели побудил её избранника решиться на ответственный шаг и сделать любимой предложение. Стоит отметить, Блюменкранц является единственным избранником девушки, которого она представила родительнице. Однако недавно участница сообщила поклонникам, что решила разойтись со своим возлюбленным. «Свадьба не состоится! Вы были правы, у человека на первом месте стоят вечеринки и развлечения, а не я», — отметила звезда шоу «Дом 2». Как оказалось, Блюменкранц оставил Левченко одну и ушел за Периметр с Денисом Новиковым. Теперь девушка терзается сомнениями, что из-за большого количества алкоголя он мог ей изменить.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:30