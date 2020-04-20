Флагманский смартфон Nokia 9.3 PureView могут оснастить подэкранной камерой





В Сети не так давно появились предположения о том, что новый флагманский гаджет получит необычную фронтальную камеру. Вначале инсайдеры говорили, что разработчики HMD Global тестируют выдвижное устройство. Однако теперь стало известно, что версию 9.3 PureView могут оснастить подэкранной камерой. Разработка будет представлять собой часть апгрейда, который называется PureDisplay V3. Это означает, что в дисплее нового смартфона не будет абсолютно никаких вырезов.По словам инсайдеров, HMD Global хочет оснастить гаджет Nokia 9.3 PureView экраном, частота обновления которого 120 Гц.