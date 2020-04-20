АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Флагманский смартфон Nokia 9.3 PureView могут оснастить подэкранной камерой

Согласно данным издания PhoneArena, флагманский смартфон бренда Nokia могут оснастить подэкранной камерой. Выход модели 9.3 PureView запланирован на август или сентябрь текущего года.

Флагманский смартфон Nokia 9.3 PureView могут оснастить подэкранной камерой


В Сети не так давно появились предположения о том, что новый флагманский гаджет получит необычную фронтальную камеру. Вначале инсайдеры говорили, что разработчики HMD Global тестируют выдвижное устройство. Однако теперь стало известно, что версию 9.3 PureView могут оснастить подэкранной камерой. Разработка будет представлять собой часть апгрейда, который называется PureDisplay V3. Это означает, что в дисплее нового смартфона не будет абсолютно никаких вырезов.

По словам инсайдеров, HMD Global хочет оснастить гаджет Nokia 9.3 PureView экраном, частота обновления которого 120 Гц.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Соколов показал поклонникам супругу Ксению Ли и троих…
Ученые: Собаки не дружат с кошками из-за различий в инстинктивных взаимоотношениях внутри…
Певица Азиза не смогла стать матерью из-за проклятия…
Эксперты рассказали, из-за каких продуктов человек может заразиться пищевыми…
Разбитый инсультом Николай Носков отпраздновал Пасху вместе с…
Реаниматолог Алексей Бородкин: "При сильном кашле и температуре свыше 38,5 нужно вызывать…
Мария Шукшина поздравила внука Марка от Фрейи Зильбер с…
«У них нет высокой заболеваемости»: Профессор Филатов предложил открыть садики и…
Звезда шоу «Дом 2» Аня Левченко отменила свадьбу с…
Флагманский смартфон Nokia 9.3 PureView могут оснастить подэкранной…
Рудаков угрожает Моргенштерну физической расправой из-за…
Учёные назвали новый вид гадюк в честь злого волшебника Салазара Слизерина из "Гарри…
На российском рынке появился обновленный Nokia…
Ксения Собчак на фоне коронавируса выяснила отношения с Максимом…
Специалисты рассказали о преимуществах KIA Ceed перед…
Тимур Акперов: "Я не сын Цискаридзе. Меня подставила подруга Гогена…
В Сети рассказали, по каким критериям выбирать…
Голикова назвала серьезные очаги коронавируса…
Основатель лейбла Black Star Тимати решил запатентовать сценический псевдоним Клавы…
В Светлое Христово Воскресение российским солдатам устроили пасхальную…
Археологи нашли «кладбище кораблей» с сокровищами на дне Средиземного…
Солнечные лучи ученые признали эффективным средством для дезинфекции салона…
Ирина Горбачева припугнула Марию Машкову компроматом на дне…
В Таиланде россияне жили в пещере из-за…
Ученые из Канады смогли спрогнозировать срок жизни людей, страдающих…
Максим Галкин спрятал Аллу Пугачеву от коронавируса в…
Автоэксперты назвали ТОП-3 автомобилей, устойчивых к…
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
Просмотреть все новости