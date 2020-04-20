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Рудаков угрожает Моргенштерну физической расправой из-за Галимовой

Никита Рудаков бурно отреагировал на то, что Максим Моргенштерн выразил симпатию по отношению к Алине Галимовой. Участник «Дома-2» пригрозил конкуренту физической расправой.
Рудаков угрожает Моргенштерну физической расправой из-за Галимовой

Пока ведущие проекта и его поклонники были уверены, что Никита Рудаков и Алина Галимова решили разорвать отношения, на деле все оказалось не так. Выяснилось, что влюбленные решили не сходиться публично, но при этом о точке в их романе речь не шла. Участник телестройки признался: у него с девушкой было «волшебство в океане», и после этого пара начала работать над продлением этой атмосферы в союзе.

Для этого Рудаков и Галимова затеяли некую «игру», которая добавляет в их отношения азарт и интригу. Суть ее заключается в том, что на людях они не вместе, но при этом все еще состоят в паре.

Однако об этом даже не догадывался Максим Моргенштерн, который решил выразить симпатию по отношению к Алине Галимовой, думая, что она теперь свободна. В ответ же на его поступок Никита Рудаков не на шутку вспылил и пригрозил конкуренту физической расправой за знаки внимания в адрес возлюбленной.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:17

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