Рудаков угрожает Моргенштерну физической расправой из-за Галимовой

Пока ведущие проекта и его поклонники были уверены, что Никита Рудаков и Алина Галимова решили разорвать отношения, на деле все оказалось не так. Выяснилось, что влюбленные решили не сходиться публично, но при этом о точке в их романе речь не шла. Участник телестройки признался: у него с девушкой было «волшебство в океане», и после этого пара начала работать над продлением этой атмосферы в союзе.Для этого Рудаков и Галимова затеяли некую «игру», которая добавляет в их отношения азарт и интригу. Суть ее заключается в том, что на людях они не вместе, но при этом все еще состоят в паре.Однако об этом даже не догадывался Максим Моргенштерн, который решил выразить симпатию по отношению к Алине Галимовой, думая, что она теперь свободна. В ответ же на его поступок Никита Рудаков не на шутку вспылил и пригрозил конкуренту физической расправой за знаки внимания в адрес возлюбленной.