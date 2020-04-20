В Таиланде россияне жили в пещере из-за коронавируса





Полицейские выяснили, что граждане России прибыли в Таиланд два месяца назад, но из-за прекращения авиаперелетов не смогли вылететь к месту проживания. В марте неизвестные украли у них личные вещи, дрон, видеокамеру, оставленные в гостиничном номере. Вскоре их попросили съехать с отеля, поэтому они укрывались в пещере.Россияне сдали тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным. После медицинского обследования туристов разместили в отеле, открытом для гостей, застрявших в стране. Посольство РФ уведомлено о найденных гражданах, передает «Рамблер».