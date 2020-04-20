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Учёные назвали новый вид гадюк в честь злого волшебника Салазара Слизерина из "Гарри Поттера"

Учёные из Индии выявили новый вид змей, который назвали в честь Салазара Слизерена, являющегося злым волшебником из вселенной "Гарри Поттера". Гадюки получили название - Trimeresurus salazar.

Специалисты нашли в штате Аруначал-Прадеш неведомых науке змей. Их чешуя ярко-зеленого цвета, благодаря чему они могут прятаться в траве. У самцов можно заметить оранжево-красную полоску, которая тянется по морде от носа до затылка. У нового вида было выявлено большее количество зубов, чем у их сородичей.

Учёные смогли определить, что гадюка относится к подсемейству гремучих и к роду копьеголовых змей. Эксперты сообщили, в Индии можно найти очень много пресмыкающихся отряда чешуйчатые, которые до сих остаются до конца не изученными. Согласно официальной статистике, в данном государстве можно обнаружить приблизительно 15 разных видов ядовитых особей. Но не стоит исключать, их может быть намного больше. Большинство гадюк скрываются от всех и предпочитают не приближаться к людям, из-за этого возникают трудности с их изучением.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:11

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