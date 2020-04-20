Учёные назвали новый вид гадюк в честь злого волшебника Салазара Слизерина из "Гарри Поттера"





Специалисты нашли в штате Аруначал-Прадеш неведомых науке змей. Их чешуя ярко-зеленого цвета, благодаря чему они могут прятаться в траве. У самцов можно заметить оранжево-красную полоску, которая тянется по морде от носа до затылка. У нового вида было выявлено большее количество зубов, чем у их сородичей.Учёные смогли определить, что гадюка относится к подсемейству гремучих и к роду копьеголовых змей. Эксперты сообщили, в Индии можно найти очень много пресмыкающихся отряда чешуйчатые, которые до сих остаются до конца не изученными. Согласно официальной статистике, в данном государстве можно обнаружить приблизительно 15 разных видов ядовитых особей. Но не стоит исключать, их может быть намного больше. Большинство гадюк скрываются от всех и предпочитают не приближаться к людям, из-за этого возникают трудности с их изучением.