На российском рынке появился обновленный Nokia 5310





Новый Nokia 5310 официально презентовали еще в марте текущего года, а теперь стать владельцем уникального кнопочного телефона может каждый житель России. Устройство включает в себя MP3-плеер, FM-радио, два фронтальных динамика и специальные музыкальные кнопки, которые вызовут ностальгию у многих соотечественников. Оформленный в черно-красном и бело-красном оттенках, гаджет оценен примерно в 4 тысячи рублей, что существенно ниже стоимости для китайского рынка.Несмотря на вдохновение классической моделью 2007 года выпуска, разработчики решили оснастить новинку достойными для подобного аппарата комплектующими. В комплект входят 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, VGA-камера, поддержка Bluetooth, процессор SoC Mediatek MT6260A в сочетании с 8 Мб оперативной и 16 Мб встроенной памяти, которую можно расширить до 32 Гб с помощью microSD. Емкость аккумуляторной батареи составляет около 1200 мАч.