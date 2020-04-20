АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

На российском рынке появился обновленный Nokia 5310

Пока бренды по всему миру внедряют мультимодульные камеры и гибкие экраны в свои флагманы, Nokia решила возродить "кнопочную легенду" в лице 5310. Известно, что первые экземпляры обновленной модели уже появились на российском рынке.

Новый Nokia 5310 официально презентовали еще в марте текущего года, а теперь стать владельцем уникального кнопочного телефона может каждый житель России. Устройство включает в себя MP3-плеер, FM-радио, два фронтальных динамика и специальные музыкальные кнопки, которые вызовут ностальгию у многих соотечественников. Оформленный в черно-красном и бело-красном оттенках, гаджет оценен примерно в 4 тысячи рублей, что существенно ниже стоимости для китайского рынка.

Несмотря на вдохновение классической моделью 2007 года выпуска, разработчики решили оснастить новинку достойными для подобного аппарата комплектующими. В комплект входят 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, VGA-камера, поддержка Bluetooth, процессор SoC Mediatek MT6260A в сочетании с 8 Мб оперативной и 16 Мб встроенной памяти, которую можно расширить до 32 Гб с помощью microSD. Емкость аккумуляторной батареи составляет около 1200 мАч.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Соколов показал поклонникам супругу Ксению Ли и троих…
Ученые: Собаки не дружат с кошками из-за различий в инстинктивных взаимоотношениях внутри…
Певица Азиза не смогла стать матерью из-за проклятия…
Эксперты рассказали, из-за каких продуктов человек может заразиться пищевыми…
Разбитый инсультом Николай Носков отпраздновал Пасху вместе с…
Реаниматолог Алексей Бородкин: "При сильном кашле и температуре свыше 38,5 нужно вызывать…
Мария Шукшина поздравила внука Марка от Фрейи Зильбер с…
«У них нет высокой заболеваемости»: Профессор Филатов предложил открыть садики и…
Звезда шоу «Дом 2» Аня Левченко отменила свадьбу с…
Флагманский смартфон Nokia 9.3 PureView могут оснастить подэкранной…
Рудаков угрожает Моргенштерну физической расправой из-за…
Учёные назвали новый вид гадюк в честь злого волшебника Салазара Слизерина из "Гарри…
На российском рынке появился обновленный Nokia…
Ксения Собчак на фоне коронавируса выяснила отношения с Максимом…
Специалисты рассказали о преимуществах KIA Ceed перед…
Тимур Акперов: "Я не сын Цискаридзе. Меня подставила подруга Гогена…
В Сети рассказали, по каким критериям выбирать…
Голикова назвала серьезные очаги коронавируса…
Основатель лейбла Black Star Тимати решил запатентовать сценический псевдоним Клавы…
В Светлое Христово Воскресение российским солдатам устроили пасхальную…
Археологи нашли «кладбище кораблей» с сокровищами на дне Средиземного…
Солнечные лучи ученые признали эффективным средством для дезинфекции салона…
Ирина Горбачева припугнула Марию Машкову компроматом на дне…
В Таиланде россияне жили в пещере из-за…
Ученые из Канады смогли спрогнозировать срок жизни людей, страдающих…
Максим Галкин спрятал Аллу Пугачеву от коронавируса в…
Автоэксперты назвали ТОП-3 автомобилей, устойчивых к…
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
Просмотреть все новости