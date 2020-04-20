Ксения Собчак на фоне коронавируса выяснила отношения с Максимом Виторганом

«Ксения, не распаляй людей, не превращайся в Тину Канделаки, которая во всем видит обман. Ты не поддерживаешь карантин? А может стоит задуматься, что только благодаря жестким мерам смертность не выросла», - обратился Виторган к бывшей жене.

Собчак рассказала в микроблоге Instagram, что получила отрицательный результат теста на КВИ. Светская львица допустила, что заболевание выдумано сильными мира сего, преследующими корыстные цели. Ведущая хочет дождаться данных по уровню смертности за два года, а потом делать выводы. Она не понимает, кого винить в крахе экономики, если статистика сильно не изменится.Фолловеры посчитали, что между экс-супругами до сих пор сохранились чувства, так как они не могут спокойно реагировать друг на друга. Некоторые заметили, что у звезд разные взгляды на жизнь и назвали развод пары «правильным решением».