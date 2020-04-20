АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Тимур Акперов: "Я не сын Цискаридзе. Меня подставила подруга Гогена Солнцева"

Тимур Акперов отрицает, что является сыном Николая Цискаридзе. Актер уверен, что его подставила подруга Гогена Солнцева.
Тимур Акперов: "Я не сын Цискаридзе. Меня подставила подруга Гогена Солнцева"

Прошлой осенью в прессу просочилась информации о внебрачном 20-летнем сыне Цискаридзе. Артист балета и известный педагог не стал комментировать историю, наделавшую много шума. Акперов так убедительно рассказывал детали своего рождения, что общественность ему поверила.

Молодой актер, мечтающий исполнять песни на азербайджанском языке, сразу понял, как добиться признания. Акперов стал придумывать разные истории. За несколько месяцев он успел обвинить Стаса Барецкого в избиении, обещал судиться с Цискаридзе, собирался вернуться в родную страну и сообщал о диагностированном у него раке. В разговоре с журналистами «Телепрограммы» шоумен признался, что выдумал историю с отцовством.
"Гоген не знал, что у меня есть родной отец, и передал прессе фейковую новость. Он хотел сделать Цискаридзе сюрприз, мол вот такой у него взрослый и воспитанный сын. Мне пришлось играть эту роль ради хайпа, но я не хотел никому навредить. Подруга Гогена – журналистка. Она пригласила меня в одно шоу, а потом я выяснил, что все это вранье. Прошу Николая Максимовича простить меня. Люди, учитесь на чужих ошибках и не ведитесь на такие вещи", - сказал Акперов.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети рассказали, по каким критериям выбирать…
Голикова назвала серьезные очаги коронавируса…
Основатель лейбла Black Star Тимати решил запатентовать сценический псевдоним Клавы…
В Светлое Христово Воскресение российским солдатам устроили пасхальную…
Археологи нашли «кладбище кораблей» с сокровищами на дне Средиземного…
Солнечные лучи ученые признали эффективным средством для дезинфекции салона…
Ирина Горбачева припугнула Марию Машкову компроматом на дне…
В Таиланде россияне жили в пещере из-за…
Ученые из Канады смогли спрогнозировать срок жизни людей, страдающих…
Максим Галкин спрятал Аллу Пугачеву от коронавируса в…
Автоэксперты назвали ТОП-3 автомобилей, устойчивых к…
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
«Вам не хватает знаний о боксе»: Цзю поддержал Валуева в споре с…
В Сети высмеяли 5 странных примеров тюнинга рулевых…
Меркель назвала "вакханалией" дискуссии о смягчении карантина в…
Владимир Кристовский познакомил детей Валерии Римской с младшей сестрой…
Власти РФ увеличили срок действия просроченных февральских прав и паспортов до 15…
Российские звезды рассекретили свои источники дохода на…
Эксперты по кибер-безопасности назвали 5 признаков…
ПФР введет новые изменения для пенсионеров с 1…
Завод Isuzu Rus в Ульяновске возобновил…
Медики рассказали о способности коронавируса менять лица…
Тони Фергюсон: "Хабиб Нурмагомедов понимает, ему пора уйти из…
Составлен ТОП-10 самых дорогих автомобилей в…
Малышева и Сябитова поздравили Гузееву, отметившую день рождения сына…
Ученые: Обезглавленный скелет на коленях оказался жертвой древнего жертвоприношения в…
"Все лучшее у меня впереди": Ксения Собчак сделала тест на…
Юристы объяснили, разрешено ли ездить на авто после смерти…
Просмотреть все новости