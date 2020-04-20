Тимур Акперов: "Я не сын Цискаридзе. Меня подставила подруга Гогена Солнцева"

"Гоген не знал, что у меня есть родной отец, и передал прессе фейковую новость. Он хотел сделать Цискаридзе сюрприз, мол вот такой у него взрослый и воспитанный сын. Мне пришлось играть эту роль ради хайпа, но я не хотел никому навредить. Подруга Гогена – журналистка. Она пригласила меня в одно шоу, а потом я выяснил, что все это вранье. Прошу Николая Максимовича простить меня. Люди, учитесь на чужих ошибках и не ведитесь на такие вещи", - сказал Акперов.





Прошлой осенью в прессу просочилась информации о внебрачном 20-летнем сыне Цискаридзе. Артист балета и известный педагог не стал комментировать историю, наделавшую много шума. Акперов так убедительно рассказывал детали своего рождения, что общественность ему поверила.Молодой актер, мечтающий исполнять песни на азербайджанском языке, сразу понял, как добиться признания. Акперов стал придумывать разные истории. За несколько месяцев он успел обвинить Стаса Барецкого в избиении, обещал судиться с Цискаридзе, собирался вернуться в родную страну и сообщал о диагностированном у него раке. В разговоре с журналистами «Телепрограммы» шоумен признался, что выдумал историю с отцовством.