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Специалисты рассказали о преимуществах KIA Ceed перед Cerato

Хотя KIA Cerato привлекает многих российских автолюбителей своей доступной ценой, этот автомобиль существенно уступает модели Ceed. Специалисты рассказали о преимуществах дорогостоящего хетчбека, которые позволят забыть о бюджетном седане.

В автомобильной индустрии редко возникает ситуация, когда две модели от одного бренда начинают конкурировать между собой. Это и наблюдается в случае с KIA Cerato и Ceed. Тем более, что они особо не отличаются в плане стоимости: покупка KIA Ceed обойдется в сумму от 1,15 до 1,63 млн рублей, а KIA Cerato - от 1,15 до 1,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Все же последний в топовом исполнении предоставляет покупателю 2,0-литровый двигатель, мощностью 150 л.с., АКПП и исключительно передний привод.

Поэтому эксперты рекомендуют покупать KIA Ceed, оснащенный 1,8-литровым агрегатом мощностью в 128 л. с. Несмотря на низшие показатели, этот мотор отличается сравнительно тихой работой в отличии от Cerato. Седан заслужил порцию критики за плохую шумоизоляцию, которая дополняется громкой силовой установкой. Также автолюбителей не прельщает наличие жестких сидений и заносов на поворотах, которые ухудшают впечатления от езды.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:53

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