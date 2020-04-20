АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

В Сети рассказали, по каким критериям выбирать минитрактор

Наступление весны вынуждает многих дачников задуматься о работе на собственном участке и необходимости покупки спецтехники. В Сети рассказали по каким критериям выбирать минитрактор и для каких целей.
В Сети рассказали, по каким критериям выбирать минитрактор

Эксперты говорят, что перед приобретением трактора каждому владельцу дачи следует определиться, какие задачи будет выполнять купленная техника в соответствии с размером возделываемой территории. В зависимости от целей того или иного дачника, эксперты могут посоветовать ему райдер, минитрактор или садовую модель. Первый обычно используется для перевозки навесного оборудования и облегчения эксплуатации газонокосилок. Трактор для работ в саду обычно оборудован мотором мощностью 15 л. с., который позволяет долгое время заниматься уборкой снега или травы.

Минитрактор считается полноценным аналогом промышленной техники, рассчитанной на значительные сельхозработы. Отличаясь от своих "старших собратьев" лишь габаритами, мощность этого транспортного средства редко превышает 80 л.с. Оно позволяет заменить огромный набор дачных агрегатов, что позитивно отражается на тратах дачника. Также покупателей может привлечь повышенная ремонтопригодность и расширенный функционал.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети рассказали, по каким критериям выбирать…
Голикова назвала серьезные очаги коронавируса…
Основатель лейбла Black Star Тимати решил запатентовать сценический псевдоним Клавы…
В Светлое Христово Воскресение российским солдатам устроили пасхальную…
Археологи нашли «кладбище кораблей» с сокровищами на дне Средиземного…
Солнечные лучи ученые признали эффективным средством для дезинфекции салона…
Ирина Горбачева припугнула Марию Машкову компроматом на дне…
В Таиланде россияне жили в пещере из-за…
Ученые из Канады смогли спрогнозировать срок жизни людей, страдающих…
Максим Галкин спрятал Аллу Пугачеву от коронавируса в…
Автоэксперты назвали ТОП-3 автомобилей, устойчивых к…
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
«Вам не хватает знаний о боксе»: Цзю поддержал Валуева в споре с…
В Сети высмеяли 5 странных примеров тюнинга рулевых…
Меркель назвала "вакханалией" дискуссии о смягчении карантина в…
Владимир Кристовский познакомил детей Валерии Римской с младшей сестрой…
Власти РФ увеличили срок действия просроченных февральских прав и паспортов до 15…
Российские звезды рассекретили свои источники дохода на…
Эксперты по кибер-безопасности назвали 5 признаков…
ПФР введет новые изменения для пенсионеров с 1…
Завод Isuzu Rus в Ульяновске возобновил…
Медики рассказали о способности коронавируса менять лица…
Тони Фергюсон: "Хабиб Нурмагомедов понимает, ему пора уйти из…
Составлен ТОП-10 самых дорогих автомобилей в…
Малышева и Сябитова поздравили Гузееву, отметившую день рождения сына…
Ученые: Обезглавленный скелет на коленях оказался жертвой древнего жертвоприношения в…
"Все лучшее у меня впереди": Ксения Собчак сделала тест на…
Юристы объяснили, разрешено ли ездить на авто после смерти…
Просмотреть все новости