В Сети рассказали, по каким критериям выбирать минитрактор





Эксперты говорят, что перед приобретением трактора каждому владельцу дачи следует определиться, какие задачи будет выполнять купленная техника в соответствии с размером возделываемой территории. В зависимости от целей того или иного дачника, эксперты могут посоветовать ему райдер, минитрактор или садовую модель. Первый обычно используется для перевозки навесного оборудования и облегчения эксплуатации газонокосилок. Трактор для работ в саду обычно оборудован мотором мощностью 15 л. с., который позволяет долгое время заниматься уборкой снега или травы.Минитрактор считается полноценным аналогом промышленной техники, рассчитанной на значительные сельхозработы. Отличаясь от своих "старших собратьев" лишь габаритами, мощность этого транспортного средства редко превышает 80 л.с. Оно позволяет заменить огромный набор дачных агрегатов, что позитивно отражается на тратах дачника. Также покупателей может привлечь повышенная ремонтопригодность и расширенный функционал.