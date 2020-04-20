Голикова назвала серьезные очаги коронавируса в России
В России есть серьезные очаги коронавируса. Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера, назвала места с высоким риском заражения.
Очаги КВИ находятся в Мурманской области, Якутии и Коми. В разных регионах распространение заболевания идет по индивидуальному сценарию, зависящему от мер профилактики, принятых местными властями.
Владимир Путин во время сегодняшнего выступления рассказал, что пик COVID-19 не пройден, но быстрое распространение удалось притормозить. Диагноз подтвержден уже у 47 тысяч жителей 85 регионов. На долю Москвы и Подмосковья приходится более 31 тысяч случаев. Вылечены порядка 3500 пациентов, передает «Рамблер».
Ранее уханьские медики объяснили, почему коронавирус меняет людские лица.
Очаги КВИ находятся в Мурманской области, Якутии и Коми. В разных регионах распространение заболевания идет по индивидуальному сценарию, зависящему от мер профилактики, принятых местными властями.
Владимир Путин во время сегодняшнего выступления рассказал, что пик COVID-19 не пройден, но быстрое распространение удалось притормозить. Диагноз подтвержден уже у 47 тысяч жителей 85 регионов. На долю Москвы и Подмосковья приходится более 31 тысяч случаев. Вылечены порядка 3500 пациентов, передает «Рамблер».
Ранее уханьские медики объяснили, почему коронавирус меняет людские лица.