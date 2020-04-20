АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Голикова назвала серьезные очаги коронавируса в России

В России есть серьезные очаги коронавируса. Татьяна Голикова, занимающая пост вице-премьера, назвала места с высоким риском заражения.

Очаги КВИ находятся в Мурманской области, Якутии и Коми. В разных регионах распространение заболевания идет по индивидуальному сценарию, зависящему от мер профилактики, принятых местными властями.

Владимир Путин во время сегодняшнего выступления рассказал, что пик COVID-19 не пройден, но быстрое распространение удалось притормозить. Диагноз подтвержден уже у 47 тысяч жителей 85 регионов. На долю Москвы и Подмосковья приходится более 31 тысяч случаев. Вылечены порядка 3500 пациентов, передает «Рамблер».

Ранее уханьские медики объяснили, почему коронавирус меняет людские лица.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети рассказали, по каким критериям выбирать…
Голикова назвала серьезные очаги коронавируса…
Основатель лейбла Black Star Тимати решил запатентовать сценический псевдоним Клавы…
В Светлое Христово Воскресение российским солдатам устроили пасхальную…
Археологи нашли «кладбище кораблей» с сокровищами на дне Средиземного…
Солнечные лучи ученые признали эффективным средством для дезинфекции салона…
Ирина Горбачева припугнула Марию Машкову компроматом на дне…
В Таиланде россияне жили в пещере из-за…
Ученые из Канады смогли спрогнозировать срок жизни людей, страдающих…
Максим Галкин спрятал Аллу Пугачеву от коронавируса в…
Автоэксперты назвали ТОП-3 автомобилей, устойчивых к…
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
«Вам не хватает знаний о боксе»: Цзю поддержал Валуева в споре с…
В Сети высмеяли 5 странных примеров тюнинга рулевых…
Меркель назвала "вакханалией" дискуссии о смягчении карантина в…
Владимир Кристовский познакомил детей Валерии Римской с младшей сестрой…
Власти РФ увеличили срок действия просроченных февральских прав и паспортов до 15…
Российские звезды рассекретили свои источники дохода на…
Эксперты по кибер-безопасности назвали 5 признаков…
ПФР введет новые изменения для пенсионеров с 1…
Завод Isuzu Rus в Ульяновске возобновил…
Медики рассказали о способности коронавируса менять лица…
Тони Фергюсон: "Хабиб Нурмагомедов понимает, ему пора уйти из…
Составлен ТОП-10 самых дорогих автомобилей в…
Малышева и Сябитова поздравили Гузееву, отметившую день рождения сына…
Ученые: Обезглавленный скелет на коленях оказался жертвой древнего жертвоприношения в…
"Все лучшее у меня впереди": Ксения Собчак сделала тест на…
Юристы объяснили, разрешено ли ездить на авто после смерти…
Просмотреть все новости