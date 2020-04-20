Основатель лейбла Black Star Тимати решил запатентовать сценический псевдоним Клавы Коки

«Если честно, то намного больше, чем ранее ожидала. Мне не нравится хвастаться, но я занимаюсь любимым делом, которое дает неплохой доход. У меня есть прекрасная возможность помогать своей семье», — отметила Клава Кока.





Над данный момент Клава Кока находится на пике популярности. На аккаунт в Instagram подписано больше 3,5 млн человек. Сотрудничество артистки с рэпером Тимати началось после того, как она прошла кастинг музыкального шоу «Молодая кровь», где исполнитель раньше искал новые таланты. На тот момент уроженка Екатеринбурга из многодетной семьи не могла даже представить, какой успех ждёт её впереди.Заметив небывалый успех артистки, основатель лейбла Black Star принял решение запатентовать ее сценическое имя. Стоит отметить, что Егор Крид, L'One (Леван Горозия) и Кристина Si прошли через это. Однако только исполнителю хита «Серцеедка» удалось вернуть свой псевдоним обратно. Остальные же проиграли судебные тяжбы и остались без творческих никнеймов.