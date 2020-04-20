Археологи нашли «кладбище кораблей» с сокровищами на дне Средиземного моря





Гниющие обломки османских, мусульманских, римских и греческих кораблей покоятся на глубине в 2000 метров. Среди интересных образцов ученые отметили торговое судно с огромной палубой, принадлежавшее Османской империи.Ученые считают, что «абсолютный колосс» перевозил изделия из Бельгии, Испании, Италии, КНР, Индии, Африки, Персидского залива и Португалии. В той эпохе кораблю не было равных.