Археологи нашли «кладбище кораблей» с сокровищами на дне Средиземного моря
Британские археологи нашли «кладбище кораблей» с сокровищами на дне Средиземного моря. Суда затонули с III века до н.э. по XIX век н.э.
Гниющие обломки османских, мусульманских, римских и греческих кораблей покоятся на глубине в 2000 метров. Среди интересных образцов ученые отметили торговое судно с огромной палубой, принадлежавшее Османской империи.
Ученые считают, что «абсолютный колосс» перевозил изделия из Бельгии, Испании, Италии, КНР, Индии, Африки, Персидского залива и Португалии. В той эпохе кораблю не было равных.
Гниющие обломки османских, мусульманских, римских и греческих кораблей покоятся на глубине в 2000 метров. Среди интересных образцов ученые отметили торговое судно с огромной палубой, принадлежавшее Османской империи.
Ученые считают, что «абсолютный колосс» перевозил изделия из Бельгии, Испании, Италии, КНР, Индии, Африки, Персидского залива и Португалии. В той эпохе кораблю не было равных.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:17