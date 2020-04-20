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Солнечные лучи ученые признали эффективным средством для дезинфекции салона авто

В условиях карантина автолюбители часто стерилизуют салоны авто различными антисептиками. Оказалось, что достаточно оставить машину на Солнце - ультрафиолетовые лучи ученые признали эффективным средством для дезинфекции.

Использование медицинских дезинфектантов, хлоргексидина и мыльных растворов для обработки интерьера машины занимает не только много времени, но отражается на финансах. Более экономным подходом может стать воздействие солнечного излучения: при температуре в 22 градуса погибают все опасные патогены всего за нескольких дней. А вот при 30°C - этот процесс ускоряется до 24-48 часов. Дело в том, что большинство вирусов представляют собой сложные белки, которые подвержены тепловой денатурации.

Ученые подтверждают действенность Солнца тем, что значительная часть инфекционных агентов обезвреживается при температуре более 60 градусов. Нагреть авто до подобных показателей вполне реально - в летнее время салон может прогреваться до 55-70°C, что позволяет обеззаразить машину как снаружи, так и внутри. Поэтому эксперты рекомендуют оставлять транспортное средство на непродолжительный период времени под прямыми солнечными лучами.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:11

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