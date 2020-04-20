Ирина Горбачева припугнула Марию Машкову компроматом на дне рождения
Мария Машкова 19 апреля отметила 35-летие. Ее подруга Ирина Горбачева припугнула актрису компроматом на дне рождения. Соответствующий пост блогер разместила в Instagram.
Семья Машковой около 10 лет живет в США. Актриса ненадолго прилетала в Россию ради работы, но из-за пандемии коронавируса застряла в стране. Ей пришлось «перевернуть горы», чтобы воссоединиться с родными.
Ранее Горбачева рассказала об изменах супруга, оставивших огромные раны в ее сердце.
«Мало сказать люблю – обожаю! Маня, ты мой друг, педагог, сват и брат, мой рахат лукум и свет в конце тоннеля. Что пожелать человеку с костюмом-тройкой, двумя детьми и мужем? Думаю, есть одно – видеться чаще с подругой! Смотри у меня! Я собрала целую серию компромата и скоро его обнародую» - написала Горбачева.
Семья Машковой около 10 лет живет в США. Актриса ненадолго прилетала в Россию ради работы, но из-за пандемии коронавируса застряла в стране. Ей пришлось «перевернуть горы», чтобы воссоединиться с родными.
Ранее Горбачева рассказала об изменах супруга, оставивших огромные раны в ее сердце.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:05