Ирина Горбачева припугнула Марию Машкову компроматом на дне рождения

«Мало сказать люблю – обожаю! Маня, ты мой друг, педагог, сват и брат, мой рахат лукум и свет в конце тоннеля. Что пожелать человеку с костюмом-тройкой, двумя детьми и мужем? Думаю, есть одно – видеться чаще с подругой! Смотри у меня! Я собрала целую серию компромата и скоро его обнародую» - написала Горбачева.



