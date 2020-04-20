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Ученые из Канады смогли спрогнозировать срок жизни людей, страдающих деменцией

Ученые из Канады смогли разработать методику, с помощью которой можно прогнозировать срок жизни людей, которые страдают деменцией. Это поможет родственникам пациентов правильно распределить время до момента кончины.

Ученые обнаружили, что пациенты после обнаружения приобретенного слабоумия живут не больше 5 лет. В исследовании участвовали больше 108 тысяч людей пожилого возраста, которые проживали в Онтарио с 2010 по 2012 год. Согласно результатам, 55% из всех добровольцев скончались в течение 5 лет после того, как у них обнаружили деменцию. Медики сравнили данный показатель с длительностью жизни при онкологических заболеваниях.

Среди всех участников исследования 28% проживали в доме престарелых. Специалисты пришли к выводу, каждый 4 пациент, страдающий от деменции, смог прожить больше 5 лет или живет до сих пор. Такие результаты дают возможность предсказать смерть людей. Методика исследования гласит, если человек относиться к категории пожилых людей, мужского пола, у него есть хроническая обструктивная болезнь легких, то вероятнее всего после обнаружения деменции он проживет не очень долго. Эксперты подчёркивают, ранее не бралось во внимание воздействие полиорганной недостаточности на протекание приобретенного слабоумия.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:00

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