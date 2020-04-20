Автоэксперты назвали ТОП-3 автомобилей, устойчивых к ржавчине





Самым современным способом продления жизни автомобильного кузова считается горячая обработка цинковым грунтом. Подобную технологию использует компания Audi во время производства популярного А6. Этот седан выпускается уже более 25 лет, чьи наиболее старые представители отличаются полным отсутствием ржавчины. Такая же ситуация наблюдается и в случае с Volvo 960 - модели еще с 1996 года погружаются в раствор, который позволяет сохранять платформу в целости и сохранности.Методика редко используется за пределами Европы, что особенно заметно в североамериканском сегменте. Здесь отказываются от оцинковки из-за особенностей местного климата и высокой стоимости процедуры. Cadillac Escalade считается одним из немногих "американцев", которых обрабатывали цинковым грунтом высокой температуры. С 2001 года по сегодняшний день в городах США можно заметить большое количество этих автомобилей в идеальном состоянии.