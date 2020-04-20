Максим Галкин спрятал Аллу Пугачеву от коронавируса в замке

Журналисты передачи «Ты не поверишь!» выяснили, что Галкин оберегает свою возлюбленную от заражения. Недавно певице исполнился 71 год. В таком возрасте риск смерти от КВИ резко возрастает. Пугачевой разрешено общаться с членами семьи и персоналом, постоянно находящимся в доме. Все контакты с внешним миром и посторонними находятся под запретом.Алла Борисовна имеет несколько хронических недугов. Любой из них при COVID-19 может дать осложнение с летальным исходом. Галкин не хочет, чтобы его жена, как Надежда Бабкина и Лев Лещенко, с пневмонией попала в реанимацию.Примадонна не унывает и всегда находит, чем себя занять. Вчера артистка с детьми отмечала Пасху. Единственным поводом для расстройства стало отсутствие на празднике ее дочери Кристины Орбакайте и внучки Клавдии.