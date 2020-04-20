В Сети высмеяли 5 странных примеров тюнинга рулевых колес
Поскольку рулевое колесо считается одним из важнейших элементов салона, многие неопытные умельцы модифицирует его до нелепой степени. В Сети высмеяли 5 странных примеров подобного тюнинга.
Обычно меховое покрытие для руля выбирают девушки, которых привлекает стильный и комфортный внешний вид. Автомеханики критикуют подобный подход, поскольку оплетка существенно снижает возможность водителя совершать быстрые маневры. То же самое касается и любых "маскулинных" модификаций, вроде использования колесного диска вместо полноценного штурвала. Наконец, определенный тюнинг может оказаться опасным для здоровья и жизни автомобилиста, когда умелец склеивает места разрыва подушки безопасности вместо установки новой.
Работники автомастерских сообщают, что нередко бывают случаи, когда молодые водители отпиливают часть руля - таким образом получается своеобразный штурвал. Вот только водитель существенно повышает шансы ДТП из-за нарушенной эксплуатации прибора. Специалисты также отговаривают россиян от покупки популярной продукции от Forgiato, чья нелепая конструкция привела к многочисленным аварийным ситуациям. В каждой отечественной автошколе напоминают, что руль является незаменимой частью автомобиля, тюнинг которого чреват автокатастрофой.
Обычно меховое покрытие для руля выбирают девушки, которых привлекает стильный и комфортный внешний вид. Автомеханики критикуют подобный подход, поскольку оплетка существенно снижает возможность водителя совершать быстрые маневры. То же самое касается и любых "маскулинных" модификаций, вроде использования колесного диска вместо полноценного штурвала. Наконец, определенный тюнинг может оказаться опасным для здоровья и жизни автомобилиста, когда умелец склеивает места разрыва подушки безопасности вместо установки новой.
Работники автомастерских сообщают, что нередко бывают случаи, когда молодые водители отпиливают часть руля - таким образом получается своеобразный штурвал. Вот только водитель существенно повышает шансы ДТП из-за нарушенной эксплуатации прибора. Специалисты также отговаривают россиян от покупки популярной продукции от Forgiato, чья нелепая конструкция привела к многочисленным аварийным ситуациям. В каждой отечественной автошколе напоминают, что руль является незаменимой частью автомобиля, тюнинг которого чреват автокатастрофой.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:30