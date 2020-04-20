«Вам не хватает знаний о боксе»: Цзю поддержал Валуева в споре с Познером

«Не быть Мохаммедом Али, или является «никаким боксером» - разные по смыслу вещи. Если вы выбираете второй вариант, то спешу разочаровать – никакие спортсмены не становятся чемпионами», - заявил Цзю.





Знаменитость считает, что Познер – человек с прекрасным интеллектом, но не связанный с боксом. В связи с отсутствием знаний о профессиональным спорте он не может делать подобные заявления и сравнения. Что касается работы Валуева в Госдуме, то, если бы спортсмен оказался бесполезным, его давно бы убрали. Депутатские обязанности нравятся боксеру, поэтому он выполняет их качественно и с удовольствием.