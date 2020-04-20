Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время карантина
Сейчас во многих странах мира в связи с пандемией коронавируса введен карантин. Без работы остались все звезды, причем, как отечественные, так и зарубежные. Некоторые из них демонстрируют довольно странные и несвойственные для себя занятия на карантине.
Ольга Бузова сразу же после введения карантина заявила, что будет максимально оставаться дома. В то же время она периодически ездит на съемки телепроекта «Дом-2». В социальной сети Instagram ведущая запустила ежедневные прямые эфиры, которые получили название «Утренник с Бузовой», а также баттлы. Во время последних артистке приходилось выполнять странные задания. Блогер Гусейн Гасанов попросил знаменитость принять ванную из доширака. Отметим, что она не только купалась, но и пробовала вермишель на вкус. Одно из заданий блогера предполагало, что Бузова должна обрезать волосы. Несмотря на то, что у знаменитости была и так короткая стрижка, она сделала это.
В ходе игры со своим возлюбленным Давидом Манукяном Ольге Бузовой пришлось есть из тарелки собак их корм. Также за время карантина она сожгла дорогую сумку, три брендовых платья и поцарапала собственную машину.
Яна Рудковская находится в режиме самоизоялции уже более 40 дней. Она стала соблюдать карантин после возвращения из Франции. Вскоре ограничительные меры были введены по всей России. Чтобы не скучать дома, Рудковская вместе со своим мужем Евгением Плющенко и младшим сыном Александром, станцевала на коньках под композицию группы «Little Big», которая называется «Uno». Звездное семейство повторило движения из клипа, снятого на песню. Подписчики сочли видео очень забавным.
Позже в том же составе знаменитости станцевали под еще один хит этой группы «Skibidi». Яна Рудковская, ее супруг и сын облачились в костюмы черного цвета, а образцы были дополнены солнцезащитными очками.
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева высмеяла Ольгу Бузову и также сфотографировались в ванной с дошираком. В комментарии к посту блондинка написала, что является королевой в этом мире. Тут же поклонники обвинили звезду проекта «Орел и решка» в подражании Бузовой.
Напомним, что уже давно ходят слухи, что между знаменитостями присутствуют напряженные отношения. Ивлеева не раз высмеивала певицу за отсутствие голоса.
Российская актриса Агата Муцениеце во время карантина решила убрать мусор с улиц. Она заявила, что в особенности данная проблема актуальна для поселков. Свою публикацию бывшая возлюбленная Павла Прилучного сопроводила хэштегом #мусоровирус.
Муцениеце призвала общественность выйти и убрать хотя бы немного мусора, не рискуя собственным здоровьем и не подвергая опасности окружающих.
Во время пандемии коронавируса Рената Литвинова начала самостоятельно шить маски из марли. Образец одной из них режиссер показала в социальной сети Instagram.
К тому же Литвинова призвала подписчиков скупать водку. Она приобрела данный алкогольный напиток для дезинфекции.
Известный певец Робби Уильямс, одевшись в черную майку, проводит необычные прямые эфиры. Он буквально поет в караоке, а песни в чате заказывают подписчики.
Свою веселую акцию артист назвал Coronaoke. В перерывах между исполнением композиций Уильямс рассказывает фанатам, как его друзья проводят изоляцию в разных странах по всему миру.
В режиме самоизоляции Энтони Хопкинс решил развлечь не только себя, но и своего кота. Для питомца по имени Нибло он играет на пианино. Соответствующее видео появилось на странице знаменитости в социальной сети Instagram.
Подписчики Хопкинса пытались угадать, часть какого произведения играет актер. При этом в процессы исполнения кот артиста спокойно сидел у него на коленях. Многие пришли к выводу, что Хопкинс играл Шопена или Шуберта.
Актер Арнольд Шварценеггер во время карантина играет с ослом Лулу в шахматы. Он признался, что питомец является не самым лучшим соперником. В то же время Шварценеггер призвал подписчиков использовать свободные дни для обучения чему-то новому. Шварценеггер не перестает просить фолловеров оставаться дома во время пандемии коронавируса.
На карантине актер пытался научить свою собаку Черри мыть руки. Он пояснил, что в ходе выполнения различных профилактических мероприятий появляется возможность защитить друг друга и снизить темпы заражения.
Ольга Бузова
Ольга Бузова сразу же после введения карантина заявила, что будет максимально оставаться дома. В то же время она периодически ездит на съемки телепроекта «Дом-2». В социальной сети Instagram ведущая запустила ежедневные прямые эфиры, которые получили название «Утренник с Бузовой», а также баттлы. Во время последних артистке приходилось выполнять странные задания. Блогер Гусейн Гасанов попросил знаменитость принять ванную из доширака. Отметим, что она не только купалась, но и пробовала вермишель на вкус. Одно из заданий блогера предполагало, что Бузова должна обрезать волосы. Несмотря на то, что у знаменитости была и так короткая стрижка, она сделала это.
В ходе игры со своим возлюбленным Давидом Манукяном Ольге Бузовой пришлось есть из тарелки собак их корм. Также за время карантина она сожгла дорогую сумку, три брендовых платья и поцарапала собственную машину.
Яна Рудковская
Яна Рудковская находится в режиме самоизоялции уже более 40 дней. Она стала соблюдать карантин после возвращения из Франции. Вскоре ограничительные меры были введены по всей России. Чтобы не скучать дома, Рудковская вместе со своим мужем Евгением Плющенко и младшим сыном Александром, станцевала на коньках под композицию группы «Little Big», которая называется «Uno». Звездное семейство повторило движения из клипа, снятого на песню. Подписчики сочли видео очень забавным.
Позже в том же составе знаменитости станцевали под еще один хит этой группы «Skibidi». Яна Рудковская, ее супруг и сын облачились в костюмы черного цвета, а образцы были дополнены солнцезащитными очками.
Настя Ивлеева
Блогер и телеведущая Настя Ивлеева высмеяла Ольгу Бузову и также сфотографировались в ванной с дошираком. В комментарии к посту блондинка написала, что является королевой в этом мире. Тут же поклонники обвинили звезду проекта «Орел и решка» в подражании Бузовой.
Напомним, что уже давно ходят слухи, что между знаменитостями присутствуют напряженные отношения. Ивлеева не раз высмеивала певицу за отсутствие голоса.
Агата Муцениеце
Российская актриса Агата Муцениеце во время карантина решила убрать мусор с улиц. Она заявила, что в особенности данная проблема актуальна для поселков. Свою публикацию бывшая возлюбленная Павла Прилучного сопроводила хэштегом #мусоровирус.
Муцениеце призвала общественность выйти и убрать хотя бы немного мусора, не рискуя собственным здоровьем и не подвергая опасности окружающих.
Рената Литвинова
Во время пандемии коронавируса Рената Литвинова начала самостоятельно шить маски из марли. Образец одной из них режиссер показала в социальной сети Instagram.
К тому же Литвинова призвала подписчиков скупать водку. Она приобрела данный алкогольный напиток для дезинфекции.
Робби Уильямс
Известный певец Робби Уильямс, одевшись в черную майку, проводит необычные прямые эфиры. Он буквально поет в караоке, а песни в чате заказывают подписчики.
Свою веселую акцию артист назвал Coronaoke. В перерывах между исполнением композиций Уильямс рассказывает фанатам, как его друзья проводят изоляцию в разных странах по всему миру.
Энтони Хопкинс
В режиме самоизоляции Энтони Хопкинс решил развлечь не только себя, но и своего кота. Для питомца по имени Нибло он играет на пианино. Соответствующее видео появилось на странице знаменитости в социальной сети Instagram.
Подписчики Хопкинса пытались угадать, часть какого произведения играет актер. При этом в процессы исполнения кот артиста спокойно сидел у него на коленях. Многие пришли к выводу, что Хопкинс играл Шопена или Шуберта.
Арнольд Шварценеггер
Актер Арнольд Шварценеггер во время карантина играет с ослом Лулу в шахматы. Он признался, что питомец является не самым лучшим соперником. В то же время Шварценеггер призвал подписчиков использовать свободные дни для обучения чему-то новому. Шварценеггер не перестает просить фолловеров оставаться дома во время пандемии коронавируса.
На карантине актер пытался научить свою собаку Черри мыть руки. Он пояснил, что в ходе выполнения различных профилактических мероприятий появляется возможность защитить друг друга и снизить темпы заражения.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 16:44