Владимир Кристовский познакомил детей Валерии Римской с младшей сестрой Теей

Солист группы Uma2rmaH Владимир Кристовский является многодетным отцом. В первом браке музыканта с Валерией Римской на свет появились четыре дочери: Ясмин, Станислава, Мия и Ума. У исполнителя и его второй жены Ольги Пилевской также есть 3-летний сын Федор, в начале апреля 2020 года родилась девочка, которую родители решили назвать Теей. В светлый праздник Пасхи в доме у знаменитости собрались все его дети.Они смогли навестить звёздного отца и познакомиться с младшей сестрой. Пилевская в режиме Stories в своём аккаунте Instagram опубликовала короткий ролик, на котором можно увидеть, как Ума сидит в кресле, а на ней лежит маленькая Тея., — отметила молодая мама. Кристовский поздравил своих поклонников с праздником Пасхи и отметил, что семья находится в полном составе. Один из подписчиков решил спросить о грядущем пополнении в будущем, на что исполнитель ответил: «Надеюсь».