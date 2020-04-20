Меркель назвала "вакханалией" дискуссии о смягчении карантина в Германии





20 апреля Меркель провела заседание по коронавирусу в режиме видеоконференции. Политик недовольна, что ее слова о постепенном и осторожном смягчении введенных ограничений стали поводом для «жарких» дискуссий.Немцы начали говорить о снятии карантина на прошлой неделе. Причиной стало резкое снижение числа новых зараженных КВИ. В связи с прохождением пика Меркель разрешила с 20 апреля открыть вело-, автосалоны и магазины площадью до 800 метров.Согласно официальной статистике, COVID-19 диагностирован у 141 тысяч немцев. Число летальных исходов составило 4400.