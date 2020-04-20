Власти РФ увеличили срок действия просроченных февральских прав и паспортов до 15 июля





Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие просроченных документов, для подтверждения которых не нужно оформлять никаких дополнительных справок. В пресс-службе МВД сообщают, что заменить паспорт или водительское удостоверение можно в обычном порядке: для процедуры гражданину нужно обратиться в соответствующую инстанцию на веб-портале госуслуг. В то же время, бумаги считаются недействительными в случае истечения срока до 1 февраля 2020 года.Чиновники информируют, что получение паспортов россиянами, которые достигли 14-летнего возраста - тоже переносится до 15 июля. Для личностной идентификации они могут пользоваться свидетельством о рождении или загранпаспортом. На данный момент сотрудники МВД прорабатывают сроки замены и порядок выдачи документации после отмены режима самоизоляции. Дополнительную информацию сообщат в скором времени.