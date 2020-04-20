Российские звезды рассекретили свои источники дохода на карантине





В Zoom за 10 долларов можно посетить виртуальный ночной клуб. В одном окне работает диджей, а в других – отплясывают реальные люди, которые не поленились надеть подобающий тусовке наряд. За 80 долларов пользователь получает право на вход на вечеринку с профессиональными танцовщицами и известными диджеями.Олег Газманов взялся за организацию онлайн-мероприятий, концертов и поздравлений. Цены колеблются от 5 тыс до 60 тыс рублей. Направление оказалось очень востребованным и доходным. Аналогичным путем пошла Любовь Успенская, но она за удаленное поздравление берет 30 тыс рублей.Профессиональные фотографы за гонорар проводят онлайн-съемки. Клиент созванивается с исполнителем по видеосвязи, ставит телефон в указанное место и четко выполняет рекомендации. Идеальный кадр получается при помощи скриншота, обрабатывается и высылается заказчику.