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Российские звезды рассекретили свои источники дохода на карантине

Российские звезды рассекретили свои способы получения дохода на карантине. Оказалось, можно устраивать закрытые сеты или записывать онлайн-поздравления.
Российские звезды рассекретили свои источники дохода на карантине

В Zoom за 10 долларов можно посетить виртуальный ночной клуб. В одном окне работает диджей, а в других – отплясывают реальные люди, которые не поленились надеть подобающий тусовке наряд. За 80 долларов пользователь получает право на вход на вечеринку с профессиональными танцовщицами и известными диджеями.

Олег Газманов взялся за организацию онлайн-мероприятий, концертов и поздравлений. Цены колеблются от 5 тыс до 60 тыс рублей. Направление оказалось очень востребованным и доходным. Аналогичным путем пошла Любовь Успенская, но она за удаленное поздравление берет 30 тыс рублей.

Профессиональные фотографы за гонорар проводят онлайн-съемки. Клиент созванивается с исполнителем по видеосвязи, ставит телефон в указанное место и четко выполняет рекомендации. Идеальный кадр получается при помощи скриншота, обрабатывается и высылается заказчику.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:05

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