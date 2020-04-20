Эксперты по кибер-безопасности назвали 5 признаков приложений-шпионов





Бесплатные приложения для Android-устройств часто злоупотребляют запросами на использование данных и функций смартфонов. Более того, подобные шпионские программы просят доступ к файлам и возможностям, которые не требуются для их работы. Представитель Avast приводит в качестве примера обычный "Фонарик", который может потребовать разрешения на работу с контактами, микрофоном или памятью.Удивительно, но слишком длинные перечни пользовательского соглашения также указывают на недобросовестность разработчика. В таких объемах информации зачастую скрывается подвох, который маскируют сложными формулировками. Поэтому эксперты "Роскачества" не рекомендуют устанавливать приложения, если они не дополняются простыми условиями пользования.Особую осторожность следует проявить во время предоставления доступа к объективу. Многие владельцы аккаунтов в Facebook сообщают, что во время открытия мобильного приложения у них также активируется камера. Учитывая многочисленные скандалы в соцсети, подобный "баг" не является ошибкой системы, а целенаправленной слежкой.Исследователи Оксфордского университета утверждают, что приложения, размещающие таргетированную рекламу - представляют наибольшую опасность для пользователей Сети. После изучения алгоритмов почти 1 млн Android-программ ученые пришли к выводу, что 90% из них передают личную информацию сторонним компаниям.Наконец, почти все сервисы видеоконференций считаются чрезмерно уязвимыми перед хакерскими атаками. Показательная ситуация наблюдается в случае с Zoom, взлом которого предоставил злоумышленникам доступ почти к десяткам тысяч звонков. Это связывается с отсутствием сквозного шифрования, предоставляющего высокую защиту от киберпреступников.