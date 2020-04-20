ПФР введет новые изменения для пенсионеров с 1 июля
ПФР введет с 1 июля новые изменения, касающиеся пенсионеров. Денежные средства им начнут начислять только на карты «Мир».
Представители ПФР предупредили, что граждане, получающие ежемесячные пособия через банки, должны своевременно перейти на новый формат. Многие россияне являются пользователями карт Visa и MasterCard.
Для перехода на другой вид карт кредитные организации требуют личного присутствия клиента. В связи с пандемией требование стало невыполнимым. Банк России вошел в положение населения и разрешил кредитным организациям не соблюдать требование, если речь идет о пенсиях и других социальных платежей. Заявки на выпуск карты «Мир» принимаются дистанционно через телефон и электронную почту.
Представители ПФР предупредили, что граждане, получающие ежемесячные пособия через банки, должны своевременно перейти на новый формат. Многие россияне являются пользователями карт Visa и MasterCard.
Для перехода на другой вид карт кредитные организации требуют личного присутствия клиента. В связи с пандемией требование стало невыполнимым. Банк России вошел в положение населения и разрешил кредитным организациям не соблюдать требование, если речь идет о пенсиях и других социальных платежей. Заявки на выпуск карты «Мир» принимаются дистанционно через телефон и электронную почту.