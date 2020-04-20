ПФР введет новые изменения для пенсионеров с 1 июля





Представители ПФР предупредили, что граждане, получающие ежемесячные пособия через банки, должны своевременно перейти на новый формат. Многие россияне являются пользователями карт Visa и MasterCard.Для перехода на другой вид карт кредитные организации требуют личного присутствия клиента. В связи с пандемией требование стало невыполнимым. Банк России вошел в положение населения и разрешил кредитным организациям не соблюдать требование, если речь идет о пенсиях и других социальных платежей. Заявки на выпуск карты «Мир» принимаются дистанционно через телефон и электронную почту.