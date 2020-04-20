Завод Isuzu Rus в Ульяновске возобновил работу





Руководство Isuzu Rus получило разрешение от властей Ульяновской области на возобновление работы конвейера. Во избежание вспышки заболеваемости коронавирусом чиновники обязали менеджмент обеспечить работников необходимыми средствами защиты. С текущего момента на предприятии действуют строгие санитарные нормы, которые предполагают регулярную дезинфекцию рабочих помещений и мониторинг сотрудников на наличие симптомов COVID-19.Стоит отметить, что Isuzu Rus расположен на территории УАЗа, чьи мощности позволяют собирать всю модельную серию грузовых платформ Isuzu. Эта линейка состоит из малотоннажных (N-серия), среднетоннажных (F-серия) и тяжелых (серия GIGA) транспортных средств. Известно, что темпы реализации фирменной коммерческой техники в России за первые три месяца с начала 2020 года увеличились на 30%. Всего завод планирует выпускать до 5 тысяч авто в год.