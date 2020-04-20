Завод Isuzu Rus в Ульяновске возобновил работу
Завод Isuzu Rus в Ульяновске возобновил производственный процесс после вынужденной остановки. Известно, что власти временно ограничили работу предприятия в связи с распространением коронавируса.
Руководство Isuzu Rus получило разрешение от властей Ульяновской области на возобновление работы конвейера. Во избежание вспышки заболеваемости коронавирусом чиновники обязали менеджмент обеспечить работников необходимыми средствами защиты. С текущего момента на предприятии действуют строгие санитарные нормы, которые предполагают регулярную дезинфекцию рабочих помещений и мониторинг сотрудников на наличие симптомов COVID-19.
Стоит отметить, что Isuzu Rus расположен на территории УАЗа, чьи мощности позволяют собирать всю модельную серию грузовых платформ Isuzu. Эта линейка состоит из малотоннажных (N-серия), среднетоннажных (F-серия) и тяжелых (серия GIGA) транспортных средств. Известно, что темпы реализации фирменной коммерческой техники в России за первые три месяца с начала 2020 года увеличились на 30%. Всего завод планирует выпускать до 5 тысяч авто в год.
Руководство Isuzu Rus получило разрешение от властей Ульяновской области на возобновление работы конвейера. Во избежание вспышки заболеваемости коронавирусом чиновники обязали менеджмент обеспечить работников необходимыми средствами защиты. С текущего момента на предприятии действуют строгие санитарные нормы, которые предполагают регулярную дезинфекцию рабочих помещений и мониторинг сотрудников на наличие симптомов COVID-19.
Стоит отметить, что Isuzu Rus расположен на территории УАЗа, чьи мощности позволяют собирать всю модельную серию грузовых платформ Isuzu. Эта линейка состоит из малотоннажных (N-серия), среднетоннажных (F-серия) и тяжелых (серия GIGA) транспортных средств. Известно, что темпы реализации фирменной коммерческой техники в России за первые три месяца с начала 2020 года увеличились на 30%. Всего завод планирует выпускать до 5 тысяч авто в год.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:50